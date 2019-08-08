​10 августа в Сургуте перекроют часть объездной дороги и некоторые центральные улицы

В Сургуте 10 августа с 10:00 до 23:00 будет перекрыта часть объездной дороги на улице Югорский тракт по одной полосе движения со стороны объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А». Закрыт для движения автомобилей будет участок от перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки по Югорскому тракту.

Кроме того, с 21:00 до 22:30 будет производится поэтапное перекрытие движения для проведения велопробега. Таким образом будет перекрыта дорога по маршруту: Югорский тракт («Спортивное ядро в микрорайоне 35А») – улица Никольская – улица Дзержинского – проспект Ленина – площадь Сургутского государственного университета.