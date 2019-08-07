В Сургуте из-за часового отключения горячей воды в западном районе города разгорелся конфликт между газовиками и энергетиками

В Сургуте разгорелся конфликт между несколькими ресурсоснабжающими компаниями города. МУП «Городские тепловые сети» (ГТС) и ООО «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) обвиняют ОАО «Сургутгаз» в прекращении подачи газа на ряд своих объектов вечером 6-го августа. Так в «СГЭС» заявляют, что действия «Сургутгаза» привели к остановке их котельной больше чем на час. Это вызвало отключение подачи горячей воды и тепла в дома Западного жилого района.

«В 18:22 из-за прекращения подачи газа на котельную К-45 произошла остановка котельного оборудования. В результате без горячего водоснабжения остались жители микрорайонов 35, 39, 44, 45, а также четыре детских сада»,- прокомментировал Александр Марченков, заместитель главного инженера по теплоснабжению ООО «СГЭС».

В 19:30 специалисты «ГТС» смогли восстановить подачу газа на котельную, после чего тепло и горячая вода вернулись в дома горожан.

В «Сургутгазе» корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что не имеют договорных отношений с «СГЭС», а все работы проводили по согласованию с «ГТС».

«Мы направили им телефонограмму о том, что будем перекрывать газ на время ремонтных работ. Это нужно для подготовки к зиме. Они наше сообщение получили. По какой-то причине, они оказались не готовы к тому, что мы перекроем задвижки», – объяснила заместитель генерального директора по производству «Сургутгаз» Наталья Трубчанинова.

В «ГТС», однако, придерживаются иной версии произошедшего. По их мнению, «Сургутгаз» предоставил информацию несвоевременно и не в полном объеме.

«Они уведомили нас 5-го августа о том, что отключают подачу газа на котельную №5, которая обеспечивает теплом и горячей водой поселок Дорожный. – сообщили СИА-ПРЕСС в «ГТС». – Позже выяснилось, что под отключение еще и котельная №13, которая работает на микрорайоны ЖД и ПИКС, котельная К-45 «СГЭС», подающая энергоресурсы на 38, 39 и 40 микрорайоны Сургута, а также котельная СГМУП «Тепловик» в поселке Лунный. По существующему законодательству плановые работы на газопроводах должны осуществляться с предупреждением за пять суток до производства работ. В результате 6-го августа сложилась эта ситуация».

По информации «ГТС», все повторилось 7-го августа, когда подача газа прекратилась на котельную в поселке Лунный.