​В Сургутском районе произошло ДТП. Трое человек получили телесные повреждения

Сегодня, 7 августа, на 21 км автодороги Сургут-Лянтор произошло ДТП. Виновник аварии – 20-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 – не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIASorento.

«По предварительной информации, виновник ДТП не учел погодные условия, из-за чего не справился с управлением», – сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГИБДД по Сургутскому району.

Пострадали три человека: водитель автомобиля КИА, его жена и трехлетний ребенок, который находился в автокресле.