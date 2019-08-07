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Стало известно, из-за чего глава Сургута попал в больницу

Глава Сургута Вадим Шувалов был госпитализирован из-за осложнений, вызванных простудой. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в администрации города.

«Он ходил на работу с простудой. В какой-то момент начались осложнения и его положили в больницу, чтобы привести его здоровье в порядок. Ничего серьезного, просто нужно полежать под капельницей», – объяснили в администрации Сургута.

Напомним, что сообщение о госпитализации Вадима Шувалова появилось в среду 7-го августа. На время, пока глава города будет проходить лечение, его заменит заместитель Алексей Жердев.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 883, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:14
Вот что значит коммунистическая закалка – ходил на работу с простудой.
йося
не нравится
Сегодня в 17:59
В любом случае, выздоровления!

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