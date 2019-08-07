Стало известно, из-за чего глава Сургута попал в больницу

Глава Сургута Вадим Шувалов был госпитализирован из-за осложнений, вызванных простудой. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в администрации города.

«Он ходил на работу с простудой. В какой-то момент начались осложнения и его положили в больницу, чтобы привести его здоровье в порядок. Ничего серьезного, просто нужно полежать под капельницей», – объяснили в администрации Сургута.

Напомним, что сообщение о госпитализации Вадима Шувалова появилось в среду 7-го августа. На время, пока глава города будет проходить лечение, его заменит заместитель Алексей Жердев.