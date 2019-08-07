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Глава Сургута Вадим Шувалов попал в больницу

Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован в одну из больниц города. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил помощник градоначальника Александр Оверчук. Однако ни названия медицинского учреждения, ни причины госпитализации он назвать не смог. На ближайших мероприятиях, посвященных Дню строителя, Вадима Шувалова будет заменять его заместитель Алексей Жердев. Напомним, что грядущие дни в Сургут приедет губернатор Югры Наталья Комарова. В городе она проведет встречу с дольщиками и онлайн-конференцию по вопросам благоустройства.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 569, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:23
Конечно, по-человечески желаю Вадиму Шувалову скорейшего выздоровления, но в России часто бывает, что чиновники госпитализируются, когда жареным начинает пахнуть.


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