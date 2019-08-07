В Сургуте ищут подрядчика для реконструкции одного из главных парков города. Работы поддержит Сургутнефтегаз

Сургутская администрация объявила конкурс для определения подрядчика реконструкции парка «Кедровый лог». Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта равняется 68,3 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию подрядчик должен сформировать две зоны в парке: «площадка для отдыха» и «главная аллея». В список работ входит установка нового освещения и малых архитектурных форм, создание транзитного тротуара с асфальтобетонным покрытием, озеленение территории, организация общественного пространства, а также монтаж систем видеонаблюдения. Реконструкция должны быть завершена до 29 ноября 2019 года.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в управлении капитального строительства Сургута, которое выступает заказчиком, финансирование этих работа обеспечит городской бюджет. Ранее, напомним, сообщалось, что реконструкцию парка деньгами поддержит Сургутнефтегаз.