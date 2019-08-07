​В Сургуте ночью произошло два пожара

Накануне ночью в Сургуте произошло два пожара. Первый случай был зафиксирован в 21.57 в жилом доме на улице Мелик-Карамова. Тушение заняло порядка 20 минут, к ликвидации возгорания привлекли три единицы техники и десять человек личного состава. Причины происшествия на данный момент не известны.

Второй пожар случился в нежилом одноэтажном строении по улице Нефтеюганское шоссе около пяти утра. Около дсяти минут понадобилось спецслужбам, чтобы потушить огонь. От подразделений МЧС на место прибыли также три единицы техники и десять человек личного состава, кроме того, к тушению присоединились 24 специалиста и восемь единиц техники «Центроспас-Югория». Все обстоятельства происшествия устанавливаются органами дознания.

Сотрудники МЧС уточняют, что в обоих случаях пострадавших не зафиксировано.