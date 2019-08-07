Погибшего в Сургуте полицейского Ильмира Ханова могут представить к награде

Сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) Сургута Ильмира Ханова, который погиб 1 августа, могут представить к награде за мужество. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в УМВД Сургута.

«В соответствии с приказами готовится пакет документов для представления Ильмира Ханова к государственной награде, а его напарника Александра Царегородцева – к ведомственной», – рассказали в полиции.

Напомним, что Ильмир Ханов вместе с напарником Александром Царегородцевым вечером 1 августа приехали по вызову на улицу Пушкина, 1. Там они подверглись нападению 37-летнего Филиппа Иноземцева, вооруженного ножом. В результате Ханов получил смертельный удар ножом в сердце, а Царегородцев был ранен. Нападавшего убили подоспевшие росгвардейцы и раненый полицейский. Прощание с Ильмиром Хановым прошло в Сургуте, а похороны состоялись в Башкирии.