​В Югре проверят биографию сотрудников МЧС после убийства полицейского в Сургуте

Окружное управление МЧС направило во все окружные отделы рекомендации о проверке биографии своих сотрудников. Информацию об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили специалисты ведомства. Инициированные ревизии связаны с трагедией, которая произошла в Сургуте 1 августа. Тогда двое полицейских пострадали в результате нападения пьяного сотрудника МЧС. По предварительной информации злоумышленником был Филипп Иноземцев, который раннее обвинялся в изнасиловании, угрозах убийства и других тяжких преступлениях.

«Есть трудовой кодекс и соответствующие нормативные документы. Исходя из них руководителей отрядов МЧС и специалистов, которые работают с документами, проверяли по базе УМВД. Сейчас отрядам была направления рекомендация по проверке абсолютно всех работников. Они должны будут провести сверки с информацией органов внутренних дел», — уточнили сотрудники МЧС.



Напомним, на прошлой неделе при попытке задержания правонарушителя в Сургуте погиб полицейский Ильмир Ханов и был ранен ножом его напарник Александр Царегородцев. Нападавший предположительно находился в состоянии наркотического опьянения и был расстрелян огнем на поражение пострадавшим полицейским и пришедшими на помощь росгвардейцами.