В администрации Сургута нашли замену ушедшему замглавы города Александру Пелевину. Пока временную

Новым заместителем главы Сургута стала директор департамента образования Анна Томазова. Она будет временно заменять на этом посту ушедшего в отпуск Александра Пелевина, который уже объявил, что покидает должность. Эту информацию редакции СИА-ПРЕСС подтвердил помощник главы Сургута Александр Оверчук. Пока Анна Томазова будет занимать кресло Пелевина, ее саму в департаменте образования заменит заместитель директора Ирина Замятина. Останется ли Анна Томазова на посту замглавы и после формального увольнения Алекснадра Пелевина, пока неизвестно.

Напомним, что он объявил о своей отставке 31 июля, заявив, что пока рассматривает разные варианты своего дальнейшего трудоустройства. Почитайте о том, чем запомнился сургутянам Александр Пелевин в роли одного из руководителей города.