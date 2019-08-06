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Сургуте пройдет бесплатный фестиваль русской культуры для детей и подростков

В Сургуте 10 августа с 13:00 до 16:00 пройдет фестиваль «Автобус добра», направленный на поддержку интереса к национальному прошлому русской культуры для подростков и детей. Вход свободный. Мероприятие пройдет на стадионе Спортивное ядро на Югорском тракте, 8а.

В программу входят мастер-классы по изготовлению самолетов, средневековой брони и игрушек из пушистой проволоки, и ситца. Будет русский хоровод, игра (с обучением) в городки, крокет и гиганто-боулинг. Также участники клуба «Северный лев» проведут рыцарский турнир для всех желающих.

Дополнительная информация по телефонам:

8 922 654 45 58 – Юлия Чалая, специалист отдела по работе с молодежью МБУ «Вариант».

24 00 12 – Инга Шалкевич, заместитель директора МБУ «Вариант».


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06 августа в 22:22, просмотров: 238, комментариев: 0


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