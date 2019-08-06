На одной из центральных улиц Сургута отремонтировали систему водоотведения

На улице Сибирской в Сургуте завершается ремонт дороги и тротуаров. Сургутская дума в своем сообществе в социальных сетях опубликовала фотоотчет со строительства и сообщила, что луж на новой дороге и ее пешеходной части больше не будет.

Подрядчик установил колодцы и проложил траншею дождеприемника с решеткой вдоль всей улицы. Вода будет стекать по канализации в сторону улицы Университетской, к которой примыкает Сибирская.

Напомним, по всему городу проводится ремонт дорог и тротуаров, но не все стройки удобно организованы для людей. Так, на прошлой неделе в Сургуте выломали тротуары на центральных улицах, не снабдив площадки мостиками для пешеходов. Также на некоторых улицах перегорожено движение для автомобилей и автобусов.