​В Сургуте врачи спасли новорожденную девочку с редким синдромом

С редким синдромом у новорожденной девочки столкнулись врачи сургутского перинатального центра. Об этом рассказали специалисты медицинского учреждения. В ходе первичного осмотра младенца врачи обнаружили изменение цвета кожи на правой ручке от плеча и ниже, а также отслоение кожи около локтя, отсутствие пульсации в артерии и снижение тонуса мышц.

Ребенка экстренно направили в реанимацию. Выяснилось, что у девочки нетипичная патология – синдром длительного сдавливания. Такое случается у людей, у которых в ходе катастрофы одна из частей тела долгое время была сдавлена каким-то предметом, нарушающим кровообращение. Проблема в том, что когда кровоток восстанавливается, в организме происходит интоксикация, которая в первую очередь воздействует на почки. Врачи предположили, что у новорожденной ручка могла быть обвита пуповиной, что привело к наступлению синдрома.

Эксперты перинатального центра собрали экстренный консилиум и решили провести операцию лечебного плазмообмена: плазму ребенка заменили донорской, где не было опасных токсинов. Девять суток дыхание новорожденной поддерживали аппаратом искусственной вентиляции легких, после чего врачи констатировали, что девочка идет на поправку – на 12-й день она уже полностью дышала сама, а на 14-й день ее перевели в общую палату детской патологии.

Спустя месяц после рождения девочка была выписана домой под наблюдение участкового педиатра и хирурга поликлиники.