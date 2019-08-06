​Власти Сургута решили проблему, которая грозила сорвать строительство школы в 39-м микрорайоне

Компания «Сургутстройцентр» проложит новую дорогу для своей техники, чтобы в процессе строительства новой школы не мешать жителям дома №38 на улице Крылова. Об этом рассказал сегодня представитель компании и замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин. Ранее жители дома на Крылова, 38, протестовали против проезда тяжелой техники через их двор в ходе строительства школы в 39-м микрорайоне.

Юрий Валгушкин заявил, что работа по составлению и проверке планов стройки заняла у администрации три месяца: «В деле принимали участие люди из структурных подразделений нескольких департаментов. Сначала мы хотели проложить дорогу над подземным паркингом, но после экспертизы выяснили, что ему не хватит прочности». Присутствовавшие на встрече жильцы подтвердили, что удовлетворены решением.

Напомним, строительство школы на улице Крылова, которое чуть не сорвалось из-за протестов горожан, строится по концессионному соглашению. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей, объект рассчитан на 550 детей.