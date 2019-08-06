​Пассажиропоток авиакомпании Utair в 2019 году вырос на 21 процент

За первую половину 2019 года на на региональных рейсах авиакомпания Utair перевезла 717 тысяч пассажиров — это на 21,5 процента больше, чем за тот же период в 2018 году.

«Рост пассажиропотока показывает, что ставка на развитие региональных авиаперевозок оправдалась. Utair продолжит развивать трансферные узлы в регионах и совершенствовать цифровые сервисы. Это поможет авиакомпании привлечь новых пассажиров и еще больше нарастить загрузку в регионах России», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Напомним, что в конце прошлою года Utair допустил технический дефолт по части своего кредита. В январе 2019 года стало известно, что банки-кредиторы рассматривают возможность создания на базе Utair регионального авиаперевозчика. Часть из них также отказались реструктуризировать задолженность компании, после со счетов Utair должны были начать списывать деньги. Однако в феврале три крупнейших кредитора отказались от принудительного взыскания долгов.

Более подробно о кризисе авиакомпании можно почитать в специальной теме СИА-ПРЕСС.

Справка:

На сегодняшний день, у авиакомпании существует 150 направлений, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair.