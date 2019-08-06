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​Реконструкция ж/д вокзала в Сургуте снова переносится

Антимонопольщики опять нашли нарушения в конкурсных документах «РЖД»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь нашла ряд нарушений в конкурсной документации по реконструкции ж/д вокзала в Сургуте. Поводом для проверки стала жалоба компании «Аркса», которая также участвовала в аукционе на реконструкцию.

Среди ошибок «РЖД» сотрудники ведомства называют неверные требования к материально-техническим ресурсам подрядчика. Кроме того, по данным антимонопольщиков, заказчик не в полном объеме разместил проектно-сметную документацию на электронном сервисе госзакупок. В результате ФАС признала «РЖД» виновными в нарушении федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поэтому

даты подведения итогов конкурса опять перенеслись почти на месяц. Заказчик должен был назвать компанию, которая займется реконструкцией объекта 30 июля. По новым данным фирму выберут 27 августа.

Напомним, в июне ФАС уже аннулировала результаты аукциона по реконструкции ж/д вокзала из-за неверного оформления документации. Тогда в ведомство также пожаловалась одна из компаний-участников конкурса.ÐÐ-ÐÐ° ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ñ Ð°Ð½ÑÐ¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð² ÑÑÑÐ²Ð°ÐµÑÑÑ ÑÐµÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑÐºÑÐ¸Ñ ÑÑÑÐ³ÑÑÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¶/Ð´ Ð²Ð¾ÐºÐÐ°Ð»Ð°

Стоимость реконструкции объекта составляет почти 2,3 млрд рублей. Планируется, что ремонт вокзала закончится до 31 августа 2023 года.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 296, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:53
Вся эта реконструкция – явно у кого-то руки чешутся бабосов срубить. А гражданам втирают о какой-то чрезвычайной необходимости.

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