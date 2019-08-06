​В сургутской квартире на улице Чехова избили женщину. Ее увезла скорая

В одной из сургутских квартир на улице Чехова 4/2 избили женщину. Сотрудники скорой помощи увезли ее в травматологию. Соответствующую информацию корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе УМВД по Югре.

В социальных сетях была распространена информация о том, что женщину ударили ножом в голову, но в ведомстве информацию не подтвердили.

«По предварительным данным ножевого ранения не было. Удар в голову был, но не ножом», – рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Отмечается, что женщина распивала алкоголь с малознакомыми людьми.

Сейчас она находится в травматологии.

«Она госпитализирована и будет проходить лечение. Состояние у нее стабильное», – отметили в пресс-службе травматологии.