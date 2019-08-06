В Сургуте двух человек могут посадить на 15 лет за 20 грамм наркотиков

Двум сургутянам грозит до 15 лет тюрьмы за попытку продажи 20 грамм наркотиков. Сайт югорской прокуратуры сообщает, что два 21-летних парня собирались сбыть запрещенные вещества, разместив их в закладках на территории города. В процессе они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура Сургута уже утвердила обвинительное заключение и отправила материалы дела в суд. Столь суровое наказание вызвано обстоятельствами преступления.

«У них отягчающие обстоятельства в виде группы и предварительного сговор. Но, ввиду того, что имело место только покушение на сбыт наркотиков, то максимальный срок наказания по этой статье не может превышать 3/4 от верхнего предела, предусмотренного статьей, а это 20 лет. Поэтому максимальное наказание для них – 15 лет тюрьмы», – объяснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в прокуратуре Югры.