​Из квартиры жительницы Сургута украли шубу и золотые украшения. Ущерб превысил 400 тысяч рублей

Пожилая жительница Сургута обратилась с заявлением в полицию по факту квартирной кражи. По ее словам, пока она была на обеде в ее квартиру кто-то проник и украл вещи на сумму 400 тысяч рублей. В частности, речь шла о золотых украшениях и шубе.

Полицейские Сургута задержали 24-летнего неработающего мужчину. По версии следствия, он проник в квартиру путем подбора ключа.

«Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 158 УК РФ «Кража». На момент задержания похищенное имущество он продал», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД Югры.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас ему грозит до 6 лет лишения свободы.