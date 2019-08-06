​В ДТП на улице Дзержинского в Сургуте пострадали два человека

В понедельник, 5 августа в Сургуте на улице Дзержинского около 7:30 произошло ДТП. 26-летняя девушка на автомобиле Opel не уступила дорогу водителю на машине Hyundai, в результате произошло столкновение. После чего автоледи наехала на металлическое ограждение. За рулем второго автомобиля находился мужчина 32 лет. В аварии пострадали оба водителя, сотрудники ГИБДД отметили, что у потерпевших телесные повреждения.

Специалисты местной Госавтоинспекции уточняют, что данное транспортное происшествие было единственным в Югре за прошедшие сутки.