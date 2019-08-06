В Югре будет принят закон об обращении с животными. У зоозащитников к нему много вопросов

Региональный закон об обращении с животными готовятся принять в Югре. Сейчас документ проходит через антикоррупционную и общественную экспертизу, которые должны завершиться через неделю.

В тексте проекта закона прописаны общие требования к содержанию животных и обязанности владельцев. В частности, обращение с биологическими отходами должно осуществляться в соответствии с федеральным законодательством, в том числе – уборка продуктов жизнедеятельности в общественных местах. Кроме того, документ запрещает выгул своих питомцев вне специально разрешенных мест и без соответствующих мер безопасности.

Есть в документе и нормы касающиеся работы приютов для животных. Однако, по мнению руководителя сургутской общественной организации «Дай лапу» Александры Нуриевой, принятие закона затянули, и о создании соответствующей инфраструктуры приютов в Югре говорить не приходится.

«Проект хороший, мы вносили туда свои предложения. Но проблема в том, что до сих пор правительством страны не утверждены методические рекомендации, а без них регионы не могут двигаться дальше. В результате они семь месяцев просто сидели и ждали, только сейчас началось какое-то движение», – отметила Александра Нуриева.

Из-за отсутствия методических рекомендаций остается много вопросов к механизмам контроля за исполнением людьми закона. Эти функции может выполнять ветнадзор, но, по словам Александры Нуриевой, у них просто для этого не хватает штата.

«У них не так много сотрудников. Какими методами будет производиться регистрация? В какой программе, и в программе ли, будет вестись учет? Как можно будет идентифицировать животное, если кроме чипа будут варианты других способов маркировки животных? А они будут, так как федералы не стали вводить чипирование как единственный метод регистрации животных. Вопросов очень много, а ответов нет», – подытожила она.

Почитайте также о том, какие породы собак в России признали потенциально опасными.