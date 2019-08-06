​В Сургуте построят в три раза меньше жилья, чем годом ранее

За первую половину 2019 года администрация Сургута выдала пять разрешений на строительство многоквартирных домов на общую площадь почти 49 тысяч кв. м. В прошлом году за тот же период было выдано 11 разрешений на 168 тысяч кв. м. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства местной мэрии. Получается, что объем строительства в Сургуте в сравнении с прошлым годом сократился почти в 3,5 раза.

Специалисты отметили, что новых условий для выдачи разрешений на строительство не выдвигали, а вопрос, почему строить стали меньше, строит адресовать профильным частным компаниям. Также сотрудники департамента уточнили, что в Сургуте многие застройщики (в том числе «Северстрой» и «ДЭП») переживают финансовый кризис в связи с изменениями в законодательстве — появлением эксроу-счетов в долевом строительстве. Напомним, теперь строительные компании не могут напрямую получать деньги от дольщиков, процедура проводится через банки.

Эксперты в строительной сфере подтвердили, что появление эксроу-счетов можно считать одной из причин снижения спроса в этом бизнесе, но не главной. «У тенденции ряд причин. За последние годы критически мало земли выставляется на торги. Администрация почти не выдвигает на аукцион участки для освоения. Как в таких условиях можно говорить о полноценном развитии строительного комплекса — непонятно. При этом, югорский рынок емкий. Компаниям, у которых хватает мощностей, было бы выгодно строить здесь много — высокий спрос и, что важно, потребитель платежеспособен», — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС представитель строительной компании в Югре.

Также он пояснил, что немногие компании беспокоятся сегодня о модернизации производственной базы. «Чтобы увеличивать объемы необходимо производить капиталовложения в производство. В Югре этим занимались не все компании», — заключил эксперт.

Кроме того, специалисты в строительной сфере заявили, что федеральное и окружное правительство ставит цель перед крупными застройщиками — ежегодно возводить жилье в объеме один кв. м на человека, проживающего в городе. Из такого расчета выходит, что ежегодно в Сургуте должно появляться более 350 тысяч кв. м жилой площади.