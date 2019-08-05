Июльская сессия суда над бывшим мэром Сургута Дмитрием Поповым. Самое главное

В июле прошла очередная сессия суда по «песочному делу» бывшего главы Сургута Дмитрия Попова. Заседания были вновь посвящены опросу свидетелей и практика показала, что летом люди крайне неохотно отвечают на вызовы в суд. Несмотря на это, в июле выступило сразу несколько статусных свидетелей.

Показания бывшего замгубернатора

Первым важным свидетелем в июле оказался бывший заместитель губернатора Югры Сергей Полукеев, который в 2011-2013 годах работал в администрации Сургута. Из его выступления стало известно, что никакого финансового ущерба городская казна от продажи злополучного песка с дамбы ГРЭС не понесла. Просто потому что все досталось даром.

«Дамба, как и песок, была передана на баланс муниципалитета без всякой оплаты, задаром», – сообщил в суде Сергей Полукеев.

Подтвердилась и ранее уже звучавшая информация – качество песка было очень низким и продажа его за большую цену была проблематичной. А необходимость в реализации материала стояла остро, ведь администрация города была обязана субсидировать совхоз «Северное», который тогда находился в процессе банкротства.

Детский сад не при чем

Еще одним ключевым свидетелем, который пришел на процесс, оказался бывший главный архитектор Сургута Алексей Фокеев. Его вызвали для того, чтобы он дал показания по одному из эпизодов дела против Дмитрий Попова – покупка в 2014 году помещения под детский сад в здании на улице Профсоюзов, 38. Экс-главу города подозревали в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету Сургута на 70 миллионов рублей. Выяснилось, что в вопросе с детским садом Дмитрий Попов мало, что решал.

Фактически, распоряжение о приобретении помещения и деньги пришли из округа, – отметил Алексей Фокеев.

Главный юрист о сделке

Одним из самых ожидаемых стороной защиты свидетелей была бывший заместитель главы Сургута Наталья Алешкова, которой удалось выиграть суд у городской администрации из-за своего увольнения. Долго время она отвечала за всю юридическую работу на Энгельса, 8. По словам адвоката экс-главы города Сергея Харя, она подтвердила, что сделка по продаже песка была согласована с различными подразделениями администрации.

«Она сказала, что, раз она поставила свою подпись под документами, то данная сделка не противоречила закону. Все было проведено в соответствие с нормами и подзаконными актами. Алешкова управилась за 20 минут. К ней даже ни одного вопроса от обвинения не было», – поделился с корреспондентом СИА-ПРЕСС Сергей Харь.

Никакого ущерба

Важные сведения на суде дала исполняющая обязанности начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Валентина Воленчук. Как рассказал Сергей Харь, ее слова позволяют сделать выводы, что финансовые итоги сделки оказались положительными для сургутского бюджета.

«Сделка была совершена с положительным эффектом, потому что удалось продать песок по цене, превышающей его балансовую стоимость. – объяснил Сергей Харь.– Больше того, нет методики оценки стоимости песка, а та цена, которую вывело следствие, является среднерыночной. Она не учитывает объемы песка, ведь реализация оптом всегда выйдет дешевле, чем продажа небольшими партиями. В эту цену не заложены также погрузочные и транспортные расходы – песок же находился в теле дамбы, ее еще разобрать надо, что покупатель берет на себя».

Что дальше?

Заседания продолжатся и в августе. Какова будет дальнейшая тактика стороны обвинения неизвестно, но администрация города уже сделала неожиданный ход – их представителем в суде стал бывший председатель комитета по управлению имуществом Сергей Пешков, который ушел с поста в июне. Почему он вернулся в таком неожиданном статусе и что собираются делать власти Сургута в этом громком процессе, станет ясно по следующим заседаниям.