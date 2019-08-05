​Россию заполонили тропические клопы. Сургутские эксперты ничего о них не слышали

С каждым годом в России в два раза увеличивается численность тропических клопов. Насекомых все чаще замечают в европейской части страны. Такие паразиты способны нападать на человека даже днем. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Сургутские эксперты отмечают, что упоминания тропических клопов не встречали. «В целом, в городе в этом летнем сезоне стали чаще вызывать специалистов для уничтожения клопов. В день может быть от одного до пяти вызовов. Но никаких новых видов мы не встречали», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС представители компании по дезинсекции «СанОбработка».

Не исключено, что насекомых просто не успели завезти — возможно, они смогут адаптироваться к тяжелым климатическим условиям. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал кандидат биологических наук СурГУ Николай Наконечный. «Многие животные после перевозки приспосабливаются. Постоянно регистрируют новые виды. Малым формам гораздо проще развиваться на новой территории — у них обычно большое потомство. Этот подвид клопов может также прижиться, это будет зависеть в том числе от погоды», — отметил биолог.

Напомним, постельные клопы питаются кровью и атакуют человека в основном ночью. Заметить присутствие этого насекомого в доме можно увидев пятна крови или само животное на постельном белье, в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев. Специалисты рекомендуют в целях профилактики соблюдать санитарные нормы, часто менять постельное белье, своевременно проводить ремонт жилых помещений.