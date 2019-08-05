​В Сургуте отреставрируют Мемориал славы

В Сургуте началась реставрация мемориала славы. Работы будут завершены до 31 октября. Об этом заявил представитель подрядной компании «Премиум Гранит» Михаил Виленский.

Новый мемориал практически ничем не будет отличаться от прежнего.

«Мы максимально старались подобрать материалы по фактуре и цвету похожие на те, что были ранее, чтобы облик памятника остался практически неизменным, но выглядел более свежим», –– заявил Виленский.

Он подчеркнул, что благодаря новой системе крепления плит гранита получится избежать потеков, а презентабельный вид мемориала сохранится на более долгий срок. На реставрацию памятника уйдет 5,4 миллиона рублей.

По словам исполняющей обязанности директора МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирины Николаенко, необходимость в реставрации возникла из-за плохих погодных условий. Она отметила, что некоторые плиты стали отклеиваться, а также начали проступать соленые выделения.

«Работы будут проводиться в два этапа. Сначала будет отреставрирована центральная стела с основанием. Ее мы планируем закончить к 1 сентября. Второй этап – это реставрация 16 плит с надписями памяти павших на полях сражений в Великой отечественной войне», –– рассказала Николаенко.

Справка:

Реконструкция памятника приурочена к 75-ой годовщине Великой отечественной войны. За последние 14 лет в городе впервые потушили вечный огонь на столь долгий период.