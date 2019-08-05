​Полицейские Сургута нашли серийного вора, который обкрадывал гаражи

Сургутские полицейские нашли подозреваемого в совершении краж из гаражей в районе ж/д вокзала города. По версии следствия, 30-летний мужчина украл колеса и электроинструменты на сумму 47 тысяч рублей из одного бокса и два комплекта автомобильных колес стоимость 18 тысяч рублей из второго. Злоумышленник взламывал навесные замки, чтобы проникнуть в гараж, уточняют правоохранители.

«Все похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам», — заявили сотрудники городского УМВД.

Также по словам полицейских, задержанный сургутянин ранее был осужден за грабеж и кражу, а сейчас он безработный. Мужчина помещен под арест, ему грозит до пяти лет лишения свободы.