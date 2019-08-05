​Жители Сургута в августе должны будут внести первый платеж за вывоз ТКО по новой схеме

Жители Сургута в августе впервые заплатят за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по новой схеме. Расчетные извещения будут разносится по почтовым ящикам с 5 августа.

«Раньше мы видели в своих платежных документах сумму 13 рублей на человека, но мы не видели вторую часть, которая была скрыта в содержании, а она составляла два рубля с квадратного метра площади. Все это вместе являлось платой за вывоз ТКО. Сейчас весь норматив будет рассчитываться на человека –– в случае многоквартирных домов (МКД) 110,44 рубля в месяц, если речь идет о индивидуальных жилых домах (ИЖД), то 194,40 рубля в месяц», –– рассказала начальник управления энергосбытовой деятельности ООО «Югорский расчетно-информационный центр» Елена Рудько.

Она отметила, что у горожан, которые уже имеют с расчетным центром договора, просто появится новая строчка в расчетном извещении. Остальным жителям города будет заведен новый расчетный лист, где будет одна услуга – вывоз ТКО.

Оплату без процентов можно произвести онлайн через личный кабинет. Там же можно будет увидеть все начисления.

«Договор является публичным. Для его заключения не нужно ничего подписывать. С первого июля он считается заключенным, так как услуги населению уже оказаны. Но при желании можно оформить все документально у нас в офисах», – отметила Рудько.

Таким образом, с 1 июля все состоят в договорных отношениях. Соответственно горожанам, которые своевременно не оплатят услугу будет начисляется долг.

«Горожанам важно проверить информацию о зарегистрированных жителях в квартире. Информация, которую мы использовали, получена от управляющих компаний. Однако могли произойти изменения, которые не были учтены. Если информация не будет соответствовать действительности, жителям нужно будет обратиться к нам за перерасчетом», –– заявила представитель Югорского РИЦ.

Она подчеркнула, что в случае если вам не пришел расчетный лист, то также необходимо обратится в расчетный центр.