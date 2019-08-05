Сургутянин, который лишился жилья, пока выходил по делам, формально был бездомным с 2003 года

Сургутянин Виталий Голодняк, которому снесли единственное жилище, пока он выходил по делам, по документам не имел дома с 2003 года. Формально именно тогда был снесен его балок на улице Курортной, 447. Впервые об этой истории газета «Новый город» писала в одном из ноябрьских номеров 2007 года. По словам Виталия Голодняка, балок, который у него был изначально, снесла в один день компания «Юграпромстрой», заявив, что мужчина находится в нем незаконно. По документам, постройка была расселена еще в 2003 году и подлежала сносу.

«У нас был дом на две половины. На одной жил я, а на второй – соседи. Им в 2003 году дали новое жилье и отселили, а я остался. Но, похоже, в документах записали, что весь дом расселен. Поэтому в 2007 году и сказали, что в балке никого не должно быть», – рассказал Виталий Голодняк корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Напомним, что после этого «Юграпромстрой» восстановила постройку, но уже в ином облике и в другом месте. В этом домике без всяких удобств Виталий Голодняк прожил еще 12 лет, пока и его не снесли в середине июля 2019 года. Сейчас сургутянин ищет виновных в уничтожении своего жилища и отказывает от предложения администрации города переехать в квартиру в поселке Дорожный. Сейчас он живет на улице.