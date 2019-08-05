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​Администрация Сургута предлагает дольщикам переехать в арендные и наемные дома. По расчетам вкладчиков — это невыгодно

Наемный дом администрации Сургута. Фото: А. Андронов
Наемный дом администрации Сургута. Фото: А. Андронов

На сайте администрации Сургута появилась информация о возможности дольщиков переехать в наемные дома мэрии и арендные дома, принадлежащие «Ипотечному агентству Югры». Чтобы снять квартиру там, вкладчикам необходимо быть не малоимущими, а также не иметь в собственности жилья, которое по площади превышает учетную норму (менее 14 кв. м на одного человека).

Также в справке, подготовленной мэрией, указаны адреса и тарифы съема муниципального жилья и квартир «Ипотечного агентства». В зависимости от планировки, площади и собственника дольщикам предлагают цены от 184 до 600 рублей за один кв. м без учета коммунальных услуг. Срок аренды таких квартир начинается от одного года.

«Жилые помещения сдаются в наем с чистовой отделкой, без мебели. Предусмотрена регистрация граждан в наемном жилье на период заключения договора. Квартиры предоставляются по мере освобождения гражданами», — уточняют специалисты.

Отметим, что регламент выдачи жилья дольщикам был разработан администрацией города после обращения вкладчиков с просьбой о помощи во время встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. Сургутяне объяснили, что снимать квартиру и выплачивать ипотеку одновременно по карману не каждой семье.

Однако, сами дольщики не видят выхода в таком решении чиновников. «К сожалению, там не указано, что на все виды вышеперечисленных квартир есть очередь. Также все отмеченные критерии не связаны с тем, что ты просто дольщик, у тебя просто ипотека, и ты просто вынужден снимать жилье и выживать в лучшем случае в ноль... Если, к примеру, взять квартиру, где они прописывают стоимость кв. м от 400 до 600 рублей, то получается, что однокомнатная квартира 40 кв. м в месяц будет обходиться в 20-22 тысячи рублей: аренда 16 тысяч рублей, плюс коммуналка. Это даже выше среднерыночной стоимости. Возникает вопрос стоит ли менять шило на мыло?», — пояснили вкладчики в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Кстати, после встречи с губернатором округа городская администрация разработала механизм выплат дольщикам — сургутяне считают, что в схеме нет ничего нового.

Напомним, более года назад из-за финансовых проблем и изменений в законодательстве сургутские застройщики сорвали сроки сдачи домов. Два месяца назад к решению вопроса дольщиков подключилась губернатор Югры.

Сейчас в Сургуте находится наибольшее число не сданных в эксплуатацию объектов долевого строительства в Югре. Строительные работы идут на шести из 14 проблемных объектов.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 598, комментариев: 3


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 13:38
«однокомнатная квартира 40 кв. м в месяц будет обходиться в 20-22 тысячи рублей: аренда 16 тысяч рублей, плюс коммуналка. Это даже выше среднерыночной стоимости». откуда такой "плач Ярославны" ? С чего вдруг это "даже выше среднерыночной стоимости"??? На мой взгляд как-раз адекватная цена. Для сравнения : сам снимаю двушку ленпроекта, 30 000 аренда + коммуналка. Так что, 16 000 - вполне адекватно.
старик
не нравится
Сегодня в 13:53
не совсем понятно куда им предлагают вселиться. Есть дома социального использования -"сторожуковки" на Захарова, без мебели и с дешевой арендной платой. А есть арендные дома в тех же Новых ключах на Крылова, там с мебелью и цена практически как у всех риэлтеров. теперь получается, что дольщики своими денежками еще и Айсина поддержат?
Сергей Б старик
не нравится
Сегодня в 14:30
И свободных квартир на Захарова нет.

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