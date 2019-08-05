В Сургуте задержали наркосбытчика из Казахстана

Сургутские полицейские задержали наркосбытчика, который оказался гражданином Казахстана, приехавшего в Сургут для распространения купленного заранее наркотика.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, мужчина был арестован при попытке установить закладку. Наркотик был изъят, и в ходе обыска были найдены еще более 200 грамм, которые он хотел реализовать через интернет.

Прокурор Сургута утвердил обвинительно заключение по уголовному делу, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения. За распространение наркотиков в особо крупном размере мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.