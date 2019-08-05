ГИБДД Сургута назвала виновного в большой аварии на проспекте Ленина

В крупном ДТП, которое произошло в Сургуте 4-го августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Бахилова, виноват водитель автомобиля Lexus. По информации городского ГИБДД, он не предоставил преимущества Toyota Camry и допустил столкновение с японской машиной. При этом водитель автомобиля Mercedes, который, по словам свидетелей, скрылся с места аварии, в ГИБДД пока не рассматривается в качестве виновной стороны.

«Водитель автомобиля Lexus 1973 года рождения не предоставил преимущества движения водителю 1993 года рождения на Toyota Camry, который ехал навстречу. В результате столкновения травмы получил водитель автомобиля Lexus. Вина и причастность водителя автомобиля Mercedes будет устанавливаться в ходе административной проверки, которая может занять месяц», – объяснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в городском ГИБДД.