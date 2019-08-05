Вылет самолета из Сургута в Анталью задержан на семь часов

Самолет авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь из Сургута в Анталью в 05:40, задержан почти на семь часов. В электронном расписании указано новое время вылета – 12:30. Регистрация на рейс должна начаться в 10:30. В справочной службе сургутского аэропорта корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что задержка связана с болезнью одного из членов экипажа.

«Его снимают с рейса по здоровью. Сейчас ожидаем, когда из резерва прибудет другой сотрудник авиакомпании для замены», – отметили в справочной службе.

Почитайте о том, что можно требовать с авиакомпании, если ваш рейс задержан.