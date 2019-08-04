За летний период в сургутских дачных кооперативах произошло 45 пожаров

С начала летнего сезона 2019-го года в дачных кооперативах Сургута произошло 45 пожаров. Об этом сообщает сайт МЧС по Югре. По данным пожарной службы, чаще всего причиной возгораний является жаркая погода и сильный ветер. Также серьезную опасность представляет небрежное обращение с огнем. Угрозу возгораний представляют конструктивные особенности домов в частном секторе, особенно тех, где есть печки.

Специалисты МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности и о том, что разведение костров и сжигание мусора на территории дачного участка без соблюдения определенных мер безопасности запрещено.