16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6423   EUR  71,7077  

В Сургуте прошел флешмоб женственности

Восьмой год, в первый день августа, в Сургуте проходит флешмоб женственности.

Когда женщины и девушки, надев красивые летние длинные платья, украшают собой город.

Джинсы или любые брюки на этом событии не приветствуются от слова совсем.

История этого действа ведет свой отчет с 2012 года, когда Ольга Валяева (блогер, психолог, писательница), в свой день рождения призвала девушек стать немного женственнее. Теперь флешмоб приобрел статус международного и даже занесен в рунете в проект «Календарь событий» calend.ru.

Ксения Бублий, организатор праздника в Сургуте, рассказала, что в этот раз участие прияли около 140 девушек. А так как они пришли с детьми и даже мужьями, то, включая случайных прохожих, можно смело заявить, что количество приблизилось к 200.

11-й международный флешмоб женственности прошел на одном дыхании - мастер классы и интерактивы, фотозона, детские развлечения, флешмоб по Зумбе, творческие номера, подарки и даже огромный хоровод.

И все это совершенно безоплатно для участниц, силами организатора и партнеров – такова философия флешмоба.

По завершении, девушки подарили принесенные белые цветы грустным, уставшим женщинам, встречающимся им на пути.

«Девушки благодарили меня за возможность надеть платье, сплести венок, сделать красивое фото в таком образе и почувствовать себя счастливой!» - подытожила Ксения Бублий.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:54, просмотров: 206, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Олег Владимиров

Сургут за неделю. Как страшно жить

Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров Сегодня в 15:00
316 1
Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян

Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян
Скорее всего, легальных такси станет меньше, и стоить их услуги будут дороже.
Олег Владимиров Сегодня в 12:21
374 0
Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов

Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов
Анна Калугина 02 августа в 15:04
602 1
«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»

«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»
Политолог, заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова – о причинах протестов оппозиции в Москве и о том, чем всё это закончится
Людмила Осьминкина 02 августа в 13:57
879 18
​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?

​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?
Шансов улететь очень мало
Светлана Брюхова 02 августа в 12:04
768 3
​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте

​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте
Один из сотрудников убит, второй ранен
Анастасия Якупова 02 августа в 11:33
1894 1
​Как купить дачу и не остаться в чистом поле

​Как купить дачу и не остаться в чистом поле
Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если этот участок отведен под строительство индивидуального жилого дома, то владелец имеет полное право размещать на нем дом с фундаментом и всеми коммуникациями
Владимир Хапаев, руководитель Управления Росреестра по ХМАО-Югре 02 августа в 08:55
488 0
​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»

​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»
Дискуссия о потенциальном транспортном коллапсе на выезде из города
Редакция СИА-ПРЕСС 01 августа в 18:24
916 1
​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин

​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин
Анастасия Якупова, Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 01 августа в 18:06
2260 7
​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»

​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»
Ректор Сургутского педуниверситета — об аккредитации, бюрократии в образовании и спросе на гуманитариев
Анастасия Якупова 31 июля в 17:15
934 1
В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов

В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов
Иван Назаров 31 июля в 13:11
752 1
​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов

​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов
А горожане станут меньше платить за коммунальные услуги
Сергей Большов, Анастасия Якупова 31 июля в 08:01
2086 2
Ремонты тротуаров в Сургуте

Ремонты тротуаров в Сургуте
​На прошлой неделе в мой адрес обратилась сургутянка, проживающая на улице Геологической, с жалобой на ремонт тротуара. Суть жалобы — в отсутствии плавных заездов/ съездов с одного тротуара на другой
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 30 июля в 19:27
741 1
Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»

Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»
Что только из-за предательства и интриг Англии Японскую войну проиграли. И из-за предательства и еврейской революции в Первой мировой войне всех не поимели (это не я так говорю, – Боже упаси! – это в фильме интонации такие)
Кирилл Акинцев, сургутянин 30 июля в 14:38
2156 57
​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству

​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству
Дмитрий Щеглов 30 июля в 12:32
1744 5
​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам

​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам
Сами дольщики сомневаются, что он будет работать
Анастасия Якупова 29 июля в 20:25
1303 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика