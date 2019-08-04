В Сургуте прошел флешмоб женственности

Восьмой год, в первый день августа, в Сургуте проходит флешмоб женственности.

Когда женщины и девушки, надев красивые летние длинные платья, украшают собой город.

Джинсы или любые брюки на этом событии не приветствуются от слова совсем.

История этого действа ведет свой отчет с 2012 года, когда Ольга Валяева (блогер, психолог, писательница), в свой день рождения призвала девушек стать немного женственнее. Теперь флешмоб приобрел статус международного и даже занесен в рунете в проект «Календарь событий» calend.ru.

Ксения Бублий, организатор праздника в Сургуте, рассказала, что в этот раз участие прияли около 140 девушек. А так как они пришли с детьми и даже мужьями, то, включая случайных прохожих, можно смело заявить, что количество приблизилось к 200.

11-й международный флешмоб женственности прошел на одном дыхании - мастер классы и интерактивы, фотозона, детские развлечения, флешмоб по Зумбе, творческие номера, подарки и даже огромный хоровод.

И все это совершенно безоплатно для участниц, силами организатора и партнеров – такова философия флешмоба.

По завершении, девушки подарили принесенные белые цветы грустным, уставшим женщинам, встречающимся им на пути.

«Девушки благодарили меня за возможность надеть платье, сплести венок, сделать красивое фото в таком образе и почувствовать себя счастливой!» - подытожила Ксения Бублий.