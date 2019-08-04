В Сургуте ищут водителя, виновного в ДТП и скрывшегося с места аварии

В Сургуте утром 4 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Бахилова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сообщения об этом появились в городских социальных сетях. На месте аварии остались две поврежденные машины: Lexus и Toyota Camry. По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes, который и спровоцировал аварию, скрылся с места происшествия. Травмы получил водитель автомобиля Lexus, сейчас он находится в травматологической больнице. Подробности поиска скрывшегося автомобиля Mercedes выяснить не удалось – на звонки редакции СИА-ПРЕСС в городском ГИБДД не ответили.