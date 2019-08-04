В Сургуте сгорела баня

В Сургуте в садово-огородном товариществе «Сургутское» в ночь с 3 на 4 августа произошел пожар в одной из бань. Об этом сообщает официальный сайт МЧС по Югре. По информации пожарных, возгорание началось около 4:10, локализовать его удалось в 4:38 а потушить – в 4:44. На борьбу с огнем было отправлено две единицы техники и пять человек личного состава. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Напомним, что 29 июля в Ханты-Мансийске загорелась баня в частном секторе рядом с Югорским государственным университетом.