На сургутском стадионе «Спортивное ядро» построят крытый спортзал с душевыми

Администрация Сургута заказала проект административно-бытового корпуса для единственного в городе открытого муниципального стадиона «Спортивного ядра». По словам начальника управления физической культуры и спорта Михаила Ющенко, проектные работы обойдутся казне города в 3,5 миллиона рублей. Открытие корпуса запланировано на первое полугодие 2021 года.

Общая стоимость объекта станет известна в декабре на заседании городской думы. С момента открытия «Спортивного ядра» прошло почти 10 лет, все это время футболисты и легкоатлеты были вынуждены переодеваться на соревнованиях в приспособленных, неотапливаемых помещениях прямо под трибунами.