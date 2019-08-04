В Сургуте отметят день физкультурника фестивалем

В Сургуте в День физкультурника 10 августа на стадионе «Спортивное ядро» на Югорском тракте пройдет фестиваль свободного времени «Первый фест». Об этом на своей странице в социальное сети «Вконтакте» сообщил глава города Вадим Шувалов.

В рамках праздника запланировано проведение спортивных состязаниях, фестиваль еды, творческие площадки, дэнс-батл и многое другое.

Будет организована и программа для детей: игры с аниматорами, мастер-классы, «весёлые старты». Вечером сургутян ждёт выступление диджея из Санкт-Петербурга, а завершит праздничные гуляния ночной велозабег.