В Сургуте Holi Fest начался со звонка в полицию

В Сургуте сегодня, 3 августа, прошел HoliFest (в этот раз названный Holi днем). Праздник начался с оживленной улицы на проспекте Ленина. Молодые люди стали разбрасываться краской около агентства воздушных сообщений, и кому-то из сургутян это не понравилось – была вызвана полиция.

Так как акция не была согласована, на место выехал наряд полиции. Как сообщили в пресс-службе УВД Сургута, сотрудники правоохранительных органов узнали у веселящихся подростков о празднике и, не найдя состава преступления, вернулись на маршрут патрулирования.

Как сообщают очевидцы, вскоре у подростков кончилась краска, поэтому они купили муку в продуктовом магазине и продолжили шествие.

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