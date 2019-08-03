Сургутская администрация выделяет больше шести миллионов рублей на борьбу с незаконными свалками

Сургутские чиновники продолжают борьбу с несанкционированными свалками. На городской полигон ТБО с начала года поступило более шести тысяч кубов, собранного с незаконных свалок. Их общая площадь составляет 500 тысяч квадратных метров. Администрация Сургута выделила на борьбу с мусором около шести с половиной миллионов рублей.

Самые проблемные места – поселки в черте Сургутского района. Так, начальник отдела экологической безопасности управления природопользования и экологии Сургута Павел Чудинов рассказал о случае в поселке Юность, когда после перемещения контейнерной площадки на 50 метров люди организовали свалку на старом месте, свалив около 40 кубических метров мусора.

Кампания, направленная на ликвидацию стихийных свалок, продлится до конца сентября. Муниципалитет хочет избавиться от свалок в поселках и лесах.