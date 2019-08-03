Прощание с погибшим в Сургуте полицейским пройдет в субботу 3-го августа

Прощание с погибшим 1 августа 25-летним полицейским Ильмиром Хановым состоится в субботу 3-го августа в 13 часов дня на улице Энергетиков 14. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Сургуту.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 августа. Наряд патрульно-постовой службы принял преступника за жертву. Мужчина напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, убил полицейского и ранил его напарника. Прибывшие в тот же момент на место бойцы Росгвардии помогли раненному полицейскому ликвидировать убийцу и вызвали скорую для раненого, но Ильмиру Ханову уже было не помочь, он скончался на месте.