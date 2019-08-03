Росгвардия помогала в ликвидации убийцы полицейского 1-го августа в Сургуте

Новые подробности трагедии 1-го августа в Сургуте: бойцы Росгвардии помогали в задержании убийцы, напавшего на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Югре.

Росгвардейцы получили сообщение из дежурной части о необходимости оказать помощь наряду ППС в задержании преступника. Когда они прибыли на место, один полицейский уже был мертв. Увидев, что второй сотрудник полиции ранен, бойцы вышли из машины и сделали предупредительный выстрел с требованием сдаться. Преступник направился в их сторону. Тогда росгвардейцы и раненный полицейский открыли огонь на поражение.

Когда мужчина был ликвидирован, они вызвали карету скорой помощи.

Напомним, сотрудники полиции приняли преступника за жертву.