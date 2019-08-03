В Сургуте могут построить новый автовокзал

Для строительства нового сургутского автовокзала нашелся новый инвестор. Им стало ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Строительство планируется начать около автодорожной развязки на Грибоедова.

Земельный участок уже поставлен на кадастровый учет для строительства, но бизнес-плана проекта еще нет – его должен предоставить инвестор, пока что ему не хватает информации. Сургутские чиновники намерены предоставить нижневартовской компании все необходимые данные и помочь с созданием дорожной карты строительства. После предоставление инвестором бизнес-плана начнется создание технико-экономического проекта – только после этого администрация и инвестор заключат инвестиционное соглашение.

В 2016 году была похожая ситуация: для строительства вокзала на том же месте – нашелся инвестор из Москвы, но дальше волеизъявления дело не продвинулось.