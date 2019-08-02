Сургут вошел в топ-10 городов по качеству работы служб ЖКХ. Но за год ухудшил свои результаты

Сургут оказался в десятке лучших городов по качеству работы служб ЖКХ. Соответствующее исследование провели специалисты сайта Domofond.ru. В рейтинг попали 200 городов России, жителей которых спрашивали, что они думают о качестве работы коммунальных служб по десятибалльной шкале. Сургут оказался на восьмом месте списка с оценкой 6,4 балла.

При этом в 2018 году город располагался на одном из первых мест с оценкой 6,9 баллов. Такой же регресс показал и лидер прошлогоднего рейтинга – Нижневартовск. Если в 2018 году у столицы Самотлора было 7,3 балла, то в этом – уже 6,7 и третье место соответственно. Лидером же стал город Ейск в Краснодарском крае с 6,9 балла. Тюмень поднялась с восьмого места на второе, набрав 6,8 балла против прошлогодних 6,6 балла.