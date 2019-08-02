Сургутские парашютисты стали победителями Чемпионата России

Спортсмены сургутского специального центра подготовки «Сибирский легион» стали победителями Чемпионата России по парашютному спорту, проходившего в Кемерово. Благодаря этому они получили титул трехкратных чемпионов страны. Всего в соревнованиях приняли участие 300 спортсменов.

Югорские парашютисты соревновались вместе в семи категориях: групповая акробатика, вингсьют-дисциплины, скоростное падение, артистические дисциплины, купольное пилотирование, купольная акробатика.

В предыдущий раз спортсмены одержали победу на чемпионате мира в Австралии.

Организаторы турнира отмечают, что первенство России – тренировка перед кубком мира, который пройдет в 2020 году в том же Кемерово.