МЧС: сильные ливни и грозы ожидаются в Сургутском районе в ближайшие сутки

Как передает МЧС Югры с ссылкой на центр гидрометеорологии, в течение 2-3 августа на территории Сургутского района ожидаются грозы и очень сильные проливные дожди.

МЧС по Югре рекомендует отложить поездки и походы из города, не парковать автомобили около деревьев и рекламных конструкций, а если непогода застанет вас в автомобиле, припаркуйтесь у обочины и переждите ливень. Также МЧС просит воздержаться от выхода на реку.

Также МЧС напоминает, что если вы стали заложником непогоды или свидетелем происшествия, позвоните по телефону 112.