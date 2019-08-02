​В Сургуте установят экспресс-мастерскую для починки велосипедов

В Сургуте 11 августа появится мобильная мастерская для велосипедов под названием «ВелоТочка». Она расположится в парке «За Саймой», открытие запланировано на 11:00.

«ВелоТочка» представляет из себя небольшую мастерскую для велосипедов. В нее будут встроены необходимые ключи для осуществления ремонта транспорта, а также насос для подкачки колес. Этой услугой смогут пользоваться все жители города совершено бесплатно.

«В нашем городе много велосипедистов и поэтому проблема поломки двухколесного транспорта очень актуальная для нашего города. Зачастую люди несут педали в руках с объездной, чтобы прикрутить их. На город хотелось бы поставить таких точек штук 15, а также сделать их отметку в 2ГИС», – прокомментировал корреспонденту СИА-ПРЕСС руководитель мастерской спорта «LOVELO» Андрей Воробьев.

Презентация и установка конструкции приурочена ко Дню физкультурника и будет проходить в течении всего дня. Каждый желающий сможет протестировать экспресс-мастерскую.