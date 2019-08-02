В Сургуте на пешеходном переходе сбили четырехлетнюю девочку

В Сургуте вечером 1 августа на улице Иосифа Каролинского, 14 на пешеходном переходе автомобиль «Лада» сбил четырехлетнюю девочку. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по Сургуту.

«Водитель 1956 года на регулируемом пешеходном переходе наехал на четырех летнюю девочку. В результате ребенок получил травмы и был доставлен в травматологическую больницу. Сейчас проводится административное расследование, которое покажет, кто виновен», – рассказали подробности происшествия в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, в среду 31 июля в Сургуте произошло ДТП с тремя автомобилями в результате которого пострадал один человек.