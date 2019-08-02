​Начальник полиции Сургута посетил в больнице раненного полицейского

Начальник УМВД Сургута Руслан Кондрашов посетил в больнице полицейского Александра Царегородцева, которого накануне ранили при исполнении обязанностей. Напомним, ночью 1 августа на двух правоохранителей, приехавших по вызову, напал вооруженный ножом неадекватный мужчина. В результате один полицейский скончался на месте происшествия, а второй был госпитализирован в Травматологический центр города с пятью ножевыми ранениями.

«Вы, ценой своей жизни и здоровья предотвратили возможное совершение преступления в отношении сургутян. Мы всем личным составом управления скорбим и выражаем слова соболезнования родным и близким Ильмира (Ханова, погибшего прошлой ночью полицейского — прим. авт.), — заявил начальник УМВД в ходе визита к пострадавшему. — Ты сделал все, что мог. Все что было необходимо».

Состояние раненого полицейского врачи оценивают как стабильное, отмечая, что его жизни ничего не угрожают.

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