Глава Сургута выразил соболезнования семье полицейского, погибшего в результате нападения 1 августа

Глава Сургута Вадим Шувалов выразил соболезнования семье полицейского Ильмира Ханова, который погиб в результате нападения вечером 1 августа. Соответствующее сообщение появилось на странице градоначальника в социальной сети «Вконтакте».

«Это большая трагедия для всех сургутян. Ильмир до конца остался верен служебному долгу и ценой своей жизни помог обезвредить преступника. К сожалению, служба в полиции — это почти всегда риск и опасность для жизни сотрудников. Но по-человечески с этим смириться невозможно. Светлая память», – заявил Вадим Шувалов.

Также он пожелал выздоровления напарнику Ханова, Александру Царегородцеву, который был ранен в результате нападения.

Напомним, что вечером 1 августа в Сургуте на улице Пушкина, 1 на экипаж ППС напал неадекватный мужчина с ножом. Предположительно преступником был 37-летний сотрудник МЧС Филипп Иноземцев. По информации источников СИА-ПРЕСС, он неоднократно привлекался к административной ответственности, а также подозревался в тяжких преступлениях. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту, раненый полицейский находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.